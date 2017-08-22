Рекрутеры сравнили зарплатные ожидания женщин и мужчин

Женщины в России претендуют на более низкую зарплату, чем мужчины, но последние становятся более гибкими в вопросе размера жалования. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Rambler News Service со ссылкой на информацию рекрутинговых агентствах.

«Мужчины более амбициозны в своих ожиданиях. Ожидаемый уровень дохода у них в среднем на 20 процента выше, чем у женщин», — сказала коммерческий директор Kelly Services Анна Устиянц. При выборе сотрудника большинство работодателей считают приоритетным фактор опыта, а не пол, но финансовые запросы женщин ниже, чем у мужчин из-за разделения социальных ролей, отмечает она.

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Разница заметна только среди руководителей среднего звена, указывают в кадровом агентстве «Юнити». «По топовым вакансиям зарплатные ожидания мужчин и женщин практически не отличаются», — считает руководитель группы подбора «Юнити» Станислав Злобин.

«Женщины чаще готовы снизить свои зарплатные ожидания по сравнению с мужчинами. Но за последние два года, мы наблюдаем такую гибкость и у представителей мужского пола», — говорит руководитель HR-практики кадрового центра «Триумф» Наталья Рысева.

По данным рекрутинговых агентств, работающие в России женщины наиболее востребованы в фармацевтике, финансах, PR, розничной торговле, недвижимости и индустрии красоты. Самые женские профессии — главный бухгалтер и кадровик. В строительстве, промышленности, нефтегазовом секторе и IT-индустрии доминируют и занимают высокие должности мужчины.

В июле глава комиссии Общественной палаты России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок заявила о дискриминации российских женщин при назначении заработной платы. По ее словам, женщине при той же должности платят на 30 процентов меньше, чем мужчине.

По данным Росстата, в июле среднемесячная начисленная зарплата в России выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей.