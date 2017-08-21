Орешкин объяснил сокращение доходов россиян методикой расчета

Июльское снижение реальных доходов россиян объясняется методикой расчета, в реальном выражении их основная часть выросла. Об этом в понедельник, 21 августа, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, зарплата в реальном выражении выросла в июле нынешнего года на три процента. «Аналогичная ситуация и с пенсиями неработающему населению, у нас индексация прошла в этом году на уровне 5,8 процента. Основные категории доходов растут активно», — сказал министр.

Негативная динамика формируется за счет прочих доходов, это связано с методикой расчета баланса доходов и расходов, подчеркнул Орешкин.

17 августа Росстат сообщил, что в июле 2017 года реальные располагаемые доходы снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента. При этом среднемесячная начисленная зарплата за июль выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей.

В начале месяца эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.