Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России

Рост экономики России во втором квартале 2017 года был следствием увеличения добычи полезных ископаемых (в частности газа, который поставлялся в Европу) из-за аномально холодной погоды. Об этом в понедельник, 14 августа, пишут аналитики Райффайзенбанка в макроэкономическом обзоре. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Частное потребление также демонстрирует некоторый рост. «За первое полугодие падение оборота розничной торговли замедлилось до 0,5 процента в годовом выражении, потребительских расходов — до 0,4 процента, что мы связываем с постепенным улучшением реальных располагаемых доходов и началом реализации отложенного спроса», — считают аналитики.

При этом прогноз по росту экономики России на 2017 год не изменился. «Негативный вклад [в динамику ВВП], скорее всего, внесет сельское хозяйство, учитывая более низкий прогноз урожая на этот год. С другой стороны, восстановление потребительской активности, вероятно, будет сдерживаться ослаблением рубля и высокими инфляционными ожиданиями», — заключили в Райффайзенбанке.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, влияние холодной погоды на цены в России исчерпано, а инфляция входит в рамки прогноза в 3,8 процента по итогам 2017 года.

По данным Росстата, темпы роста ВВП во втором квартале нынешнего года составили 2,5 процента в годовом выражении. В первом полугодии экономика страны выросла на 1,5 процента.