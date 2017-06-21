Финансы
 
Последние новости
Прокуратура Бельгии назвала терактом инцидент на Центральном вокзале Брюсселя
Американский солдат справил нужду на фасад здания МВД Литвы
Опубликовано видео с места унесшего жизни 15 человек теракта в Сомали
Брюссельский террорист объявлен мертвым
Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира
Пентагон отверг обвинения Москвы о провокациях самолета-разведчика над Балтикой
В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова
Популярные новости
В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова
Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным позором для Украины
Прокуратура Бельгии назвала терактом инцидент на Центральном вокзале Брюсселя
Пентагон отверг обвинения Москвы о провокациях самолета-разведчика над Балтикой
Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира
Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих

Такой деловой климат

Почему погода плохо отразится на экономике России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Аномально холодные и дождливые весна и начало лета отодвинули срок сбора первого урожая, что увеличило инфляцию на 0,1-0,2 процента по сравнению с прогнозом. Более того, неблагоприятные погодные условия влияют на решения Банка России по ключевой ставке, которая непосредственно сказывается на темпах экономического роста: при жесткой денежно-кредитной политике ВВП увеличивается медленнее. В результате плохая погода может помешать восстановлению экономики после рецессии последних нескольких лет.

Природные и климатические неурядицы во все времена приносили немало головной боли людям, подчас разрушая экономику целых стран и цивилизаций. Достаточно вспомнить извержение вулкана Кракатау в VI веке нашей эры, которое привело к масштабному похолоданию и, как следствие, острому кризису в Восточной Римской империи. Многие историки даже возлагают на этот катаклизм ответственность за падение позднеантичной цивилизации.

Со временем экономика все больше ориентировалась на производство непродовольственных товаров, а развитие сельскохозяйственных технологий минимизировало ущерб от погодных неприятностей. Зависимость человечества и отдельных государств от климата в наше время не очевидна — от неурожайного лета не случится массовый голод, и цивилизация не рухнет. Тем не менее финансовые потери от непредсказуемости погоды могут быть вполне реальными.

За примерами далеко ходить не надо. В США в 2015 году ВВП в первом квартале внезапно показал рост только на 0,2 процента в годовом исчислении — хотя по тогдашним трендам экономика должна была вырасти на 3 процента. Почти половину недобора составили убытки от необычайно холодной зимы с мощными снегопадами, парализовавшими экономическую активность. Остальное пришлось на обвал нефтяных цен и резкий рост курса доллара.

Теперь вызванные погодой экономические неурядицы могут затронуть и Россию. Конец весны и начало лета выдались беспримерно холодными: 16 июня был установлен температурный антирекорд в Москве. В целом в последние два месяца температура воздуха была на 3-4 градуса ниже нормы. Кроме того, еще и май выдался крайне дождливым.

Рост цен вместо роста овощей

Все это, как подсчитали в Минэкономразвития, способно поднять инфляцию на 0,1-0,2 процентного пункта. Сбор сельскохозяйственной продукции из-за холодов усложнился, что привело к росту цен. В первую неделю июня плодоовощная продукция подорожала на 2,2 процента, тогда как за аналогичный период прошлого года — только на 0,3 процента. В результате экономика пока не может уложиться в норматив Банка России по инфляции (4 процента к концу 2017 года), хотя в мае казалось, что этот момент уже наступил.

А раз инфляция не снижается, то Центробанк будет вдвойне осторожен в своей денежно-кредитной политике. Так и случилось: на очередном заседании было решено понизить ключевую ставку только на 0,25 процентного пункта (многие аналитики ожидали снижения на половину пункта). Одной из главных причин послужила плохая погода, ставящая под угрозу замедление темпов инфляции. Если же ставки выше, чем ожидает рынок, то и деньги циркулируют в экономике менее активно — желающих брать кредиты под жестокий процент и сейчас немного.

Погодные условия могут повлиять на экономику и напрямую. В последнее время Россия позиционирует себя как глобальная продовольственная сверхдержава, ориентирующаяся на экспорт зерна как одну из главных статей дохода. Действительно, в прошлом году поставки зерновых на мировой рынок приблизились к 16 миллиардам долларов, превысив экспорт вооружений и заняв почетное второе место после продукции ТЭКа.

Неурожай может сильно помешать планам министра сельского хозяйства и дальше наращивать объемы вывоза зерна (в самой России его хватает с избытком, благо потребление хлеба за последние 10 лет сократилось более чем на треть). Кстати, одна из причин повышения урожайности — потепление климата на значительной части территории России. Сейчас же из-за плохого лета урожай может уменьшиться на 10-15 миллионов тонн. А значит, и экспорт потеряет миллиарды долларов.

Впрочем, экспорт снизится и вне зависимости от урожая. Во-первых, зерно заметно подешевело (не в последнюю очередь потому, что Россия, Украина и Казахстан увеличили поставки на мировой рынок и обострили конкуренцию). Во-вторых, спрос основных потребителей зерна, в частности Египта, может сократиться. И тогда значительная часть урожая все равно пойдет в хранилища.

То же самое касается и импортозаместительных продовольственных товаров. С Турции уже сняли часть санкций, хотя помидоры по-прежнему под запретом. Вытеснение российской продукции иностранной может помочь в борьбе с инфляцией, но снизит показатели ВВП.

Защита от дождя

Но особого драматизма в нынешних климатических пертурбациях для России нет. Если какой-то эффект с точки зрения экономики в целом и будет, то в самом худшем случае он выразится в десятых долях процента ВВП. Другое дело — отдельные производители. Для них погодный эффект может быть весьма существенным. Большая часть территории России — зона рискованного земледелия, и отклонения температуры от нормы на два-три градуса способны разорить сельхозпредприятия и фермеров.

Между тем бизнес знает способы защиты от капризов погоды. Так называемые «погодные фьючерсы» — производные финансовые инструменты, которые позволяют компаниям застраховаться, — действуют на американском и европейском рынках уже более 20 лет. Но в России такой способ хеджирования рисков практически не распространен, да и биржи не предлагают подобные бумаги.

По словам президента некоммерческого партнерства РТС Романа Горюнова, фьючерсы на погоду — вовсе не каприз и не странность, а необходимость для компании, чья деятельность связана с природными условиями. «Другое дело, что в российских реалиях дизайн инструментов надо серьезно обдумывать, нужно большое количество разнообразных бумаг — климат в Москве и на Дальнем Востоке существенно различается», — заметил собеседник «Ленты.ру». При этом на данный момент можно говорить разве что о потенциальном спросе на такие бумаги.

«Инициатива в выпуске фьючерсов принадлежит бирже, но для этого ей нужно, чтобы сами компании проявили заинтересованность. У нас же многие живут по принципу «гром не грянет — мужик не перекрестится». Однако когда что-то уже случилось, хеджировать риски поздно, а пока все хорошо, люди об этом не думают: это же и дополнительные расходы, и организационные мероприятия», — подытожил эксперт.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Финансы00:0213 июня

В поисках абсолюта

Ралли вице-премьеров: на что влияют руководители правительства
19:2920 июня

Костин заявил о безрезультатности антироссийских санкций

20:4220 июня

Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны

17:0920 июня

Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов

Финансы00:0720 июня

Proxy для форекса

К чему приведет блокировка сайтов иностранных форекс-дилеров
10:42 7 июня

Кудрин посоветовал уволить треть чиновников

18:2520 июня

Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев

15:5320 июня

Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США

Финансы00:0328 мая

Ром среди ясного неба

Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть первая
19:37 6 июня

Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита

16:4920 июня

Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов

13:4620 июня

Курс евро к рублю поднялся к самой высокой с декабря отметке

Россия
Пока конвой не разлучит нас
От венчания до покаяния: чем живет община храма Бутырской тюрьмы
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции
Путин объяснил разницу между хорошими и плохими акциями протеста
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Грузовик с асфальтом провалился под землю в месте дорожных работ в Петербурге
Ветеран вернул губернатору Оренбуржья поздравление с Днем Победы
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Коалиция во главе с США уничтожила «верховного муфтия» ИГ
Сирийская оппозиция согласилась с президентством Асада на переходный период
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Эксперт рассказал о желании Киева избежать ответственности за войну в Донбассе
Порошенко разрешили зайти в Овальный кабинет
СМИ получили подтверждение намерений Киева ввести военное положение в Донбассе
Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным позором для Украины
Натовский Hummer протаранил машину с четырьмя пассажирками в Литве
Алексиевич заявила о понимании ею мотивов убийц Олеся Бузины
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Костин заявил о безрезультатности антироссийских санкций
Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США
Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов
Все материалы
Бизнес
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины
Boeing представил новую версию самолета семейства 737
Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей
«МегаФон» заявил о готовности ускорить мобильный интернет в пять раз
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
Белорусские военные рассказали о закупке российских Су-30СМ
Опубликованы спутниковые снимки новой базы США в Сирии
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Названа дата презентации Samsung Galaxy Note 8
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Раскрыты неожиданные подробности разработки первого iPhone
Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Женская сборная России по баскетболу проиграла Греции в плей-офф ЧЕ
Защитник «Реала» Пепе рассказал о благодарности Бышовцу
СМИ назвали дату судебных слушаний по делу Роналду
Победитель ОИ-2016 Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Все материалы
Культура
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
«В сердцах людей заметил я остуду»
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
Режиссер «Школы» Гай Германика снимет «околоправославное духовное кино»
Книгу «Ложь "Матильды"» проверят на оскорбление чьих-либо чувств
Создатели «Шерлока» снимут сериал о Дракуле
Вице-спикер Госдумы Толстой снимется в фильме Гордона
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Авантюрист за десять тысяч лайков набил на ягодице тату с Меркель
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Умные боты Facebook придумали свой язык на случай важных переговоров
Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
В Госдуме подыскали альтернативу ток-шоу «Давай поженимся»
Все материалы
Ценности
Микаэла ШиффринВход с конем
Чем занимались парижанки на ипподроме в Шантийи
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи
Поляки превратили Porsche в бэтмобиль
Часы Armani заработали под Android
Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой
Aston Martin обует автомобилистов
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу
Туристов на Бали накормили собачьим мясом под видом курятины
Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула самолеты
Определена лучшая авиакомпания мира
ЕС изменит дизайн шенгенской визы
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Алжирца осудили за вывешенного из окна ради 1000 лайков сына
Бельгия обвинила Еврокомиссию в попытке запретить традиционную картошку фри
Разъяренный бегемот убил отказавшегося покинуть водопой носорога
Все материалы
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
Toyota, о которой вы даже не слышали
Забытые концепт-кары: Toyota Avalon, ода абстракционизму
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Audi дала заглянуть в салон новой A8
Peugeot сделала пикап из «китайца» и старого «японца»
Kia оставила новый кроссовер без полного привода
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы