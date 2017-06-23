«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»

Рост ВВП России в мае 2017-го, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 3,1 процента в годовом выражении. Этот показатель выше весьма оптимистичного прогноза министерства на конец года (плюс 2 процента). Значит ли это, что российская экономика наконец дождалась стремительного подъема после долгого кризиса? Опрошенные «Лентой.ру» эксперты считают, что нет, и объясняют всплеск активности единовременными факторами, а также субъективизмом новой методики Росстата, который в начале года перешел под контроль ведомства Максима Орешкина.

Холодный май согрел экономику

Цифра экономического подъема по итогам мая стала одной из самых высоких за последние шесть лет, включая и докризисные годы. По сравнению с апрелем рост ускорился почти на 1,5 процентного пункта. Ключевую роль в успехе сыграла промышленность, выросшая на 5,6 процента. Правда, в мае 2017-го на один рабочий день больше, чем в том же месяце предыдущего года, но даже с учетом сезонных факторов подъем ощутимый.

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Если майский рост не окажется случайным, то по итогам года цифры могут оказаться даже лучше, чем предполагает Минэкономразвития, пересмотревшее годовой прогноз до 2 процентов. Зарубежные аналитики куда менее оптимистичны: Организация экономического сотрудничества и развития ожидает роста на 1,4 процента; Всемирный банк — на 1,3 процента. Да, улучшение прогнозов в скором времени не исключено, но пока международные институты придерживаются консервативных оценок.

Это при условии продолжения тренда, в чем есть большие сомнения. Во-первых, погодные условия в мае 2017-го были крайне необычными: слишком долгий отопительный сезон, к примеру, мог сыграть положительную роль в росте промпроизводства. Во-вторых, есть вопросы по методологии подсчета, которая с конца прошлого года изменилась и пока не проверена временем.

Не стоит забывать и тот факт, что Росстат в текущем году переподчинился Минэкономразвития — а значит, чисто гипотетически может быть склонен к предоставлению данных, приятных и удобных головному ведомству. «Лента.ру» поговорила с российскими экономистами о том, насколько оправдан оптимизм после выхода новых данных по ВВП.

Рано радуетесь

Борис Титов, бизнес-омбудсмен:

«Главный фактор всех сиюминутных успехов — это цена нефти. Предыдущие месяцы были более-менее благоприятными и дали статистике возможность показать положительный отчет. А вот теперь, похоже, нефть под долгосрочным давлением, и, вероятно, в предстоящие кварталы цифры станут менее радужными. Пока мы не изменим сам подход к экономике, угроза рецессии не исчезнет. Ничто само собой не наладится.

Кроме того, нужно понимать, что для нас заявленный прогноз роста 2 процента в год — это мало. Если говорить в абсолютных цифрах, рост на 1 процент ВВП в Китае — это 197 миллиардов долларов, в России — 37. Чтобы нам свою экономику увеличить, надо вырасти на 5,3 процента.

Мы должны расти в пять раз быстрее, чтобы хотя бы не отстать. И достичь этого можно только с помощью стратегического подхода, изменения экономической политики, ее переориентации на рост и создания новых источников заработка».

Сергей Катасонов, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам:

«Вне всякого сомнения, есть и объективные, и субъективные факторы, выдающие такую картинку. Конечно, существует некоторое движение по сельскому хозяйству, например.

С другой стороны, мы видим многочисленные банкротства промышленных и строительных компаний. Кредит по-прежнему недоступен, и снижение ключевой ставки ЦБ не оказало значительного влияния. Так что, думаю, во многом эти цифры со стороны Минэкономразвития — пропагандистские».

Юлия Цепляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка:

«Минэкономразвития давало прогноз роста ВВП по итогам года в размере 2 процентов. На мой взгляд, это очень щедрая оценка. Непонятно, благодаря чему результаты будут настолько высокими. Что касается майской статистики, то я помню, как в 1998 году Росстат отказался от идеи подсчетов месячного роста просто потому, что их точность оставляет желать лучшего.

В то же время в ускорение в мае можно поверить — во многом из-за рекордного роста промпроизводства, даже с очищенной сезонностью. Но все же я бы предпочла дождаться квартальных данных.

Нужно понимать, что особого роста доходов нет, а значит — и взрывного роста потребления тоже ожидать не следует. При этом мы все-таки вышли из рецессии и ждем хороших новостей. Однако 2 процента за год — это слишком оптимистично. В сложившихся сейчас условиях и 1 процент — очень неплохо».

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:

«У меня по статистике вопросов нет. Все рассчитывалось по единой методологии, которая применяется во всем мире. В любом случае это пока только оценка. Всплеск экономической активности в прошлом месяце, на мой взгляд, действительно был, только причины его весьма специфические.

Например, рост промышленного производства из-за необычайно холодной погоды. Не исключено, что не до конца учли динамику запасов, что будет лучше видно по квартальным цифрам. Но в целом нет ощущения радикального изменения ситуации в экономике, где кредитная и потребительская активность растут слабо».