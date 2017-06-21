В Минэкономразвития рассказали об ускоренном росте ВВП России

Рост ВВП России в мае 2017 года, по оценке Минэкономразвития, резко ускорился до 3,1 процента в годовом выражении по сравнению с ростом в 1,7 процента в апреле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

За январь — май 2017 года экономика, по оценке министерства, выросла на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики — обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также строительство.

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Подъем промпроизводства в мае достиг отметки в 5,6 процента в годовом выражении, что является максимумом за пять лет. Частично эти цифры объясняются календарным фактором (в мае 2017-го был на один рабочий день больше, чем в мае 2016-го).

Кроме того, отмечен рост оборота розничной торговли впервые с 2015 года. Он увеличился на 0,7 процента в годовом выражении.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне 2 процентов и 1,5 процента в 2018-2020 годах.