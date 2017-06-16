Финансы
 

ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале

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Экономика России в третьем квартале 2017 года вырастет на 1,3 процента. Об этом в пятницу, 16 июня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС. Прогноз темпов экономического роста в 2017 году повышен до 1,3-1,8 процента с 1-1,5 процента. При это прогноз ЦБ оказался несколько ниже оценки роста ВВП, сделанного Минэкономразвития.

Средняя цена нефти в нынешнем году составит 50 долларов за баррель, в 2018-2019 годах стоимость сырья опустится до 40 долларов, отметила Набиуллина. «При этом мы ожидаем, что это не скажется значимо на темпах экономического роста, учитывая, что экономика уже в значительной мере адаптировалась к низкому уровню цен на нефть», — сказала она.

Ранее 16 июня Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. При этом регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах.

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