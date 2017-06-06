ЦБ предсказал ускорение инфляции из-за плохой погоды

Плохая погода этой весной в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года. Об этом говорится в майском выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды».

Именно ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и некоторые виды услуг стали факторами увеличения инфляции в апреле, говорится в бюллетене.

Там также отмечается, что на данный момент экономика получила поддержку за счет снижения неопределенности на фоне постепенного замедления инфляции и инфляционных ожиданий, что отражается в прогнозе роста ВВП.

Квартальные темпы экономического роста в России до конца года ожидаются на уровне 0,5 процента. Аналитики, в частности, сослались на более равномерный рост промпроизводства во всех отраслях.

По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента. В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.