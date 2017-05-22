Орешкин предсказал российской экономике рост на два процента

Экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

С поправкой на календарный фактор рост экономики в первом квартале составил 0,9-1 процент в годовом выражении, отметил чиновник. «Эффект базы хороший. Мы ожидаем, что с каждым следующим кварталом темпы роста будут сильнее. Мы ждем очень хорошей осени по экономической динамике», — пояснил глава Минэкономразвития.

При этом дефицит бюджета по итогам года может быть меньше двух процентов ВВП при условии продления соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимых производителей об ограничении добычи сырья, отметил министр.

В случае продления сделки Минэкономразвития в июне может уточнить ожидания по инфляции, курсу рубля и цене на нефть. По его словам, у ведомства было два варианта прогноза. Базовый — со снижением цены на нефть до 40 долларов к концу года, инфляцией в 3,8 процента и ослаблением рубля до 68 рублей за доллар к концу года. Другой вариант исходил из сохранения текущего курса рубля, что снизило бы инфляцию до 2,9 процента к концу года.

«Соответственно, если мы идем по более "высокой" нефти, у нас курс не 68 рублей за доллар, а может быть 62-63 рубля при текущих ценах на нефть — мы идем ближе к этим значениям. Соответственно, инфляция будет ниже, чем 3,8 процента», — отметил министр.

19 мая Минэкономразвития подготовило первую версию плана роста экономики страны до 2025 года.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.