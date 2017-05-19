Минэкономразвития подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 года

Министерство экономического развития России подготовило первую версию плана роста экономики страны до 2025 года. Об этом агентству ТАСС сообщил замглавы ведомства Олег Фомичев.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, план, предполагающий усилия по ускорению роста экономики до среднемировых значений, должен обеспечивать стабильность как для ведения бизнеса в стране, так и для жизни граждан. Основным упором для реализации плана должно стать увеличение производительности труда.

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В министерстве этой стратегией занимались десять рабочих групп, которые разрабатывали отдельные направления, такие как налоговая политика, поддержка экспорта и прочие.

6 декабря 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план действий, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам. Программа подразумевает улучшение делового климата, наращивание несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса и еще ряд мер. 14 декабря Орешкин начал обсуждение программы ускорения роста экономики России до уровня выше мирового с финансово-экономическим блоком правительства, ЦБ и экспертами.

24 апреля председатель правительства Дмитрий Медведев рассказал, что отечественная экономика получила болезненный урок, но сделала из него выводы и начала восстановление. Тогда же Орешкин заявил, что для ежегодного роста ВВП России в три процента объем дополнительных инвестиций должен составлять пять триллионов рублей.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.