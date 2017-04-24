Медведев рассказал о болезненном уроке для российской экономики

Отечественная экономика получила болезненный урок, но сделала из него выводы и начала восстановление. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в 2016 году, несмотря на существенные риски, в стране выросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, а экономика начала восстановление. «Цифры, которые звучали, пока вполне достижимы, включая рост валового внутреннего продукта до двух процентов [в 2017 году]», — подчеркнул Медведев.

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Он отметил невысокий уровень безработицы, снизившиеся до рекордного уровня в истории современной России темпы инфляции. «В этом смысле сегодняшние экономические условия являются беспрецедентными для страны, и эти сдвиги должны стать устойчивыми долгосрочными трендами», — заключил глава правительства.

Ранее 24 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что для ежегодного роста ВВП России в три процента объем дополнительных инвестиций должен составлять пять триллионов рублей.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.