Медведев пошутил о страшном и оптимистичном кино в правительстве России

Минфин России показывает страшное кино, а Минэкономразвития — оптимистическое, пошутил премьер-министр Дмитрий Медведев после просмотра видеоролика, посвященного экономической ситуации в стране. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.
«Очень разные два экономических ведомства. Когда проходит коллегия Минфина — кино страшное, а когда проходит коллегия Минэкономразвития — кино оптимистическое», — сказал Медведев перед своим выступлением на расширенной коллегии экономического ведомства.
Это позволяет под разным углом зрения смотреть на экономику страны, видеть ее как сильные, так и слабые стороны, отметил он.
Ранее 24 апреля Медведев заявил, что отечественная экономика получила болезненный урок, но сделала из него выводы и начала восстановление.
В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020-м. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020-х. Минфин ожидает рост ВВП России в 2017 году на уровне 1,5-2 процентов.