Кудрин призвал снизить присутствие государства в экономике

Одна из крупнейших структурных проблем российской экономики — чрезмерное присутствие государства. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, одной из основных причин слабого темпа роста экономики является низкая мотивация госкомпаний и их большая доля в ведущих отраслях.

«В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании — от добычи до финансов, где вообще не должно быть государственных компаний», — сказал Кудрин. Он отметил, что доля выручки госкомпаний в энергетике сейчас составляет 70 процентов, в финансах — 46 процентов. «Я надеюсь, что лет через шесть-семь это будет 15-20 процентов», — подчеркнул он.

Также среди главных условий роста российской экономики является развитие несырьевого экспорта, который, по его словам, необходимо удвоить к 2024-2025 годам. «Если мы не удвоим несырьевой экспорт, то у нас не будет темпов роста выше двух процентов. Ну будет, может быть, от двух до трех», — сказал он.

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17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что несырьевые доходы России растут, а за прошлый год 64 процента доходов было создано за счет несырьевых источников.

В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России уже полностью излечилась от «голландской болезни». Он отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже снизилась: в 2014 году они составляли 9,6 процента ВВП, а в 2016-м — 5,8 процента.