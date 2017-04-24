Орешкин назвал условие для роста ВВП России на три процента

Для того, чтобы экономика России вышла на темпы роста в три процента, ежегодный объем дополнительных инвестиций должен составить пять триллионов рублей. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает Rambler News Service.

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«Для того, чтобы говорить о темпах роста за счет инвестиций где-то около трех процентов, нам нужно добавить пять триллионов рублей инвестиций в год», — сказал чиновник. По его оценке, это позволит увеличить долю инвестиций в ВВП до пяти процентов.

Орешкин отметил, что некоторые эксперты предлагают обеспечить приток капитала за счет эмиссии денег Банком России. Минэкономразвития не поддерживает эту инициативу, подчеркнул он. Ведомство нацелено на снижение рисков для инвесторов, добавил министр.

21 апреля глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что России для ускорения экономического развития необходимо в два раза увеличить несырьевой экспорт. «Если мы не удвоим несырьевой экспорт, то у нас не будет темпов роста выше двух процентов. Ну будет, может быть, от двух до трех», — прогнозировал он.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.

В 2015 году советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев предложил начать масштабную эмиссию рублей для обеспечения роста внутренних инвестиций. Он считает, что ЦБ должен напечатать 20 триллионов рублей.