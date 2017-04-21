Минэкономразвития учтет фактор високосного года при оценке роста ВВП

Минэкономразвития ожидает роста ВВП России в первом квартале 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с учетом поправки на високосный год) на уровне 0,4 процента. Об этом, как передает Rambler News Service, сообщил глава ведомства Максим Орешкин в ходе Красноярского экономического форума.

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Он напомнил, что в целом за текущий год экономический рост должен составить два процента по сравнению с двухпроцентным снижением в прошлом году.

Днем ранее глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что без структурных реформ российская экономика будет расти максимум на 1,5 процента в год. Обеспечение темпов роста не ниже среднемировых — 3-3,5 процента в год — министр назвал «амбициозной задачей» правительства. В аналитическом обзоре Sberbank CIB российской экономике в 2017 году предсказали низкие темпы роста, а в первом полугодии — стагнацию.

Ранее в апреле экономист Сергей Хестанов в комментарии Национальной службе новостей (НСН) отмечал, что росту ВВП сейчас способствуют крупные проекты по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост экономики в 2017 году ожидается на уровне 2 процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественный ВВП в 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.