Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2017 году. Теперь международная организация предполагает, что объем экономики увеличится на 1,3 процента. Ранее она прогнозировала рост на 1,5 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе «Экономика России: от рецессии к восстановлению».

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«Ожидается, что основным фактором оживления экономики будет позитивный эффект от условий внешней торговли, обусловленный ростом цен на нефть, наряду с более стабильными макроэкономическими условиями», — полагают эксперты Всемирного банка.

На 2018 и 2019 годы прогнозируется рост в 1,4 процента. Ожидания также были ухудшены: в предыдущем докладе говорилось об увеличении на 1,7 и 1,8 процента соответственно. Во Всемирном банке считают, что в следующие два года источником роста станет оживление потребительской активности россиян, а инвестиции будут играть вспомогательную роль.

22 мая, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.