ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов

Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. Соответствующая информация содержится в сообщении регулятора.

ЦБ отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. «В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза», — отмечается в сообщении.

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Уровень годовой инфляции в мае составил 4,1 процента, указывает ЦБ. «Низкая инфляция постепенно приобретает устойчивость. Темпы роста цен становятся все более однородными по регионам и основным группам товаров и услуг», — отмечает регулятор. В этих условиях инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но для закрепления роста цен вблизи целевого уровня в четыре процента необходимо дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, подчеркивается в сообщении.

«Существенный вклад в замедление роста потребительских цен с начала текущего года вносило укрепление рубля. Влияние данного фактора на динамику инфляции постепенно уменьшается на фоне относительно стабильного валютного курса», — говорится в сообщении. При этом краткосрочные инфляционные риски, связанные с динамикой цен на нефть, снизились в связи с продлением соглашения об ограничении добычи сырья странами-экспортерами.

ЦБ намерен сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня.

Следующее заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке, запланировано на 28 июля 2017 года.

28 апреля регулятор решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25 процента годовых.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Под нее ЦБ выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.