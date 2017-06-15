Плохая погода помешает ЦБ резко снизить ставку

Банк России на заседании совета директоров в пятницу может замедлить снижение ставки до четверти процента из-за погодных факторов. Так считают аналитики, опрошенные РИА Новости. Плохие погодные условия этим летом могут негативно сказаться на сборе урожая, что приведет к усилению инфляционного давления и, соответственно, к нежеланию ЦБ опускать ставку слишком резко.

В целом аналитики не сомневаются, что уровень ставки будет понижен, так как регулятор уже дал соответствующий сигнал рынку. С другой стороны, отмечают эксперты, снижение сразу на 0,5 процентного пункта несколько ослабит рубль, что не повредит федеральному бюджету.

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28 апреля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25 процента годовых. 16 июня состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки.

Согласно прогнозу Центра развития ВШЭ, до конца 2017 года регулятор опустит уровень ставки в общей сложности на 1,25 процентного пункта.