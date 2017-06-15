Путин назвал основной задачей ЦБ обеспечение стабильности рубля

Президент России Владимир Путин надеется, что ЦБ в дальнейшем будет постепенно снижать ключевую ставку. При этом основной задачей регулятора является обеспечение стабильности курса рубля. Об этом глава государства рассказал в ходе ежегодной прямой линии.

«Я очень рассчитываю на то, что Центральный банк и дальше будет так аккуратно действовать, но будет действовать в направлении снижения ключевой ставки», — сказал он.

Он признал, что российская экономика до сих пор зависит от продажи нефти и газа. Действия Банка России в таких условиях направлены на стабилизацию курса рубля, этим объясняется осторожная политика регулятора. «Главное для нас сегодня даже не ключевая ставка, а главное, чтобы она резко не менялась. Стабильность национальной валюты, стабильность рубля нам нужно обеспечить. И в этом смысле Центральный банк действует очень аккуратно. Можно его критиковать, можно не критиковать, я просто пытаюсь объяснить логику поведения ЦБ», — подчеркнул президент.

28 апреля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25 процента годовых. 16 июня, в пятницу, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки.

