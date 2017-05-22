Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России в ближайшие три года могут опуститься до шести-семи процентов годовых при условии сохранения уровня инфляции в четыре процента. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных банкиров.

При этом в ближайшем будущем россияне не смогут взять кредит на жилье под «европейские» три-пять процентов из-за нестабильной экономической ситуации и сохраняющихся рисках кредитования, отмечает издание.

Основная причина, по которой банки не могут снизить ставки до европейских уровней — это высокая стоимость привлечения ресурсов, которая находится примерно на уровне инфляции. Также на формирование такого уровня ставки влияют расходы на содержание банковской сети, обслуживание ИТ-систем, обработку заявок, надбавка за риск и маржа.

Снизить ставку в среднесрочной перспективе помогут инфраструктурные изменения, считают участники рынка. Например, открытие возможности удаленной подачи заявки на ипотеку и прочие технологичные решения могут снизить расходы банков и отразиться на ставке.

В марте министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что объем финансирования государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в текущем году увеличен на 23,6 миллиарда рублей по сравнению с 2016-м.

Сбербанк с 20 марта снизил ставки по военной ипотеке на приобретение готового или строящегося жилья.