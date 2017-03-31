На улучшение жилищных условий россиян выделили еще 23 миллиарда рублей

Объем финансирования государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в текущем году увеличен на 23,6 миллиарда рублей по сравнению с 2016-м. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает Национальная служба новостей (НСН).

«Это связано с тем, что заработали два приоритетных проекта: один связан с благоустройством, развитием городской среды и ЖКХ, второй — с темой развития жилищного строительства, в том числе ипотеки и арендного жилья», — пояснил чиновник.

В министерстве рассчитывают, что в таких же объемах программа будет финансироваться в 2018 и 2019 годах, добавил Мень.

Согласно данным Росстата, в феврале 2017-го в России ввели в эксплуатацию 3,9 миллиона квадратных метров жилья, за весь 2016 год — 79,8 миллиона квадратных метров.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что в бюджете на 2017-2019 годы заложены средства на исполнение всех социальных обязательств и майских указов. Распоряжения главы государства, отданные в мае 2012-го, затрагивают, в частности, обеспечение семей доступным жильем.