Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке до 10,9 процента годовых

Сбербанк с 20 марта дня снизил ставки по военной ипотеке на приобретение готового или строящегося жилья. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставки опустились на 0,85 процентного пункта — до 10,9 процента годовых. Также увеличена максимальная сумма кредита по военной ипотеке на 170 тысяч рублей — до 2,22 миллиона рублей.

«После снижения и упрощения базовых ставок, которые мы провели 20 февраля 2017-го, сегодня мы также снижаем ставки и в рамках военной ипотеки», — сказал старший управляющий директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

Сбербанк с 20 февраля снизил ставку по ипотечному кредитованию на 1 процентный пункт, до 10,9 процента годовых. Такой размер ставки установлен в случае приобретения недвижимости у застройщиков, а при покупке жилья на вторичном рынке ставка варьируется от 10,75 до 12,25 процента годовых.