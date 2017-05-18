Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до восьми процентов

До конца 2017 года Банк России снизит уровень ключевой ставки в общей сложности на 1,25 процентного пункта, полагают аналитики, опрошенные Центром развития Высшей школы экономики. Результаты опроса приводятся в исследовании «Комментарии о государстве и бизнесе» ВШЭ, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В 2018 году размер ставки снизится еще на 1,2 процентного пункта.

Экономисты объясняют свой прогноз растущим доверием к действиям Центробанка. Большая часть опрошенных экспертов не ожидает ускорения инфляции до 2023 года выше 4,5 процента.

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При этом они отмечают, что рост ВВП останется слабым. По самым оптимистичным ожиданиям он составит 1,7 процента в 2017 году. В 2018-м российская экономика может увеличится на 2-2,5 процента. Эти факторы могут способствовать более активной политике ЦБ по снижению ставки.

28 апреля совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых. Регулятор отметил приближение инфляции к целевому уровню в четыре процента и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. Также на решение повлияло восстановление экономической активности.