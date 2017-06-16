Аналитики настроились на решительное снижение ставки ЦБ

Банк России на заседании совета директоров 16 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, полагают опрошенные Reuters аналитики.

Ранее большинство экспертов полагали, что ЦБ сократит ставку на 25 базисных пунктов, до 9 процентов годовых. «Теперь 15 из 23 опрошенных экономистов высказались за снижение ставки на 50 базисных пунктов в июне, до 8,75 процента, и 8 — на 25 базисных пунктов, до 9 процентов», — сообщает агентство.

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На смену настроений повлияли заявления сразу нескольких представителей регулятора, отмечают аналитики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 5 июня заявила, что регулятор на ближайшем заседании снова рассмотрит два варианта: снижение на 25 и на 50 базисных пунктов. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев также подчеркнул, что тренд на снижение ставки задан и пауза в июне маловероятна.

«Складывается впечатление, что регулятор в настоящее время готов довольно агрессивно пересматривать ставку, что делает вариант снижения именно на 50 базисных пунктов более вероятным», — полагают экономисты Уралсиба. В Goldman Sachs тоже считает вариант 50 пунктов более вероятным, хотя убежденность аналитиков банка в этом прогнозе упала после недавнего снижения цен на нефть.

15 июня аналитики, опрошенные РИА Новости, заявили, что Банк России может замедлить снижение ставки до четверти процента из-за погодных факторов. Плохие погодные условия этим летом могут негативно сказаться на сборе урожая, что приведет к усилению инфляционного давления и, соответственно, к нежеланию ЦБ опускать ставку слишком резко.

В конце апреля ЦБ решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25 процента годовых.

Согласно прогнозу Центра развития ВШЭ, до конца 2017 года регулятор опустит уровень ставки в общей сложности на 1,25 процентного пункта.