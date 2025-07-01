Спецпосланник Трампа высказался о мирном соглашении России и Украины. Как динамику переговоров оценивают в Москве и в Вашингтоне?

Келлог призвал РФ немедленно начать переговоры о мирном соглашении с Украиной

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказался о России и мирном соглашении с Украиной и призвал Москву действовать немедленно.

Недавние заявления [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова о ходе переговоров звучат по-оруэлловски. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, не имеют оснований Кит Келлог спецпосланник президента США

Он также напомнил, что Трамп последовательно и настойчиво выступает за продвижение к завершению войны. «Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения конфликта», — заключил Келлог.

Ранее Песков указал, что динамика переговорного процесса с Украиной во многим зависит от позиции Киева и посреднической эффективности Вашингтона. Пресс-секретарь президента напомнил, что позиция России давно известна и понятна. Он также отметил, что необходимо учитывать «реальное положение дел на земле».

Трамп рассчитывает на прогресс в переговорах по конфликту

Президент США заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Нам необходимо решить этот вопрос, и я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении Дональд Трамп президент США

До этого, по дороге на саммит НАТО, американский лидер сказал, что хотел бы заключить сделку с Россией. Глава Белого дома добавил, что Путин позвонил ему и предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Трамп ответил, что ему не нужна помощь с Ираном, а «нужна помощь с Россией».

Трамп также высоко оценил высказывания своего российского коллеги Владимира Путина, касающиеся отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер назвал их очень приятными.

В России высказались о третьем раунде переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной будут понятны в ближайшие дни.

Он подчеркнул, что пока у России не назначено встреч с представителями украинской стороны, но все может измениться в ближайшее время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров вокруг украинского конфликта. По ее словам, диалог с Киевом движется в правильном направлении, так как состоялся обмен пленными и меморандумами, содержащими предложения по урегулированию кризиса.

Президент России Владимир Путин отметил, что меморандумы России и Украины имеют противоположное содержание, однако это неудивительно.

Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума Владимир Путин президент России

Путин добавил, что переговоры Москвы и Киева организуются и проводятся для нахождения путей сближения.

