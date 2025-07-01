Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:15, 1 июля 2025Мир

Спецпосланник Трампа высказался о мирном соглашении России и Украины. Как динамику переговоров оценивают в Москве и в Вашингтоне?

Келлог призвал РФ немедленно начать переговоры о мирном соглашении с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказался о России и мирном соглашении с Украиной и призвал Москву действовать немедленно.

Недавние заявления [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова о ходе переговоров звучат по-оруэлловски. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, не имеют оснований

Кит Келлогспецпосланник президента США

Он также напомнил, что Трамп последовательно и настойчиво выступает за продвижение к завершению войны. «Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения конфликта», — заключил Келлог.

Ранее Песков указал, что динамика переговорного процесса с Украиной во многим зависит от позиции Киева и посреднической эффективности Вашингтона. Пресс-секретарь президента напомнил, что позиция России давно известна и понятна. Он также отметил, что необходимо учитывать «реальное положение дел на земле».

Материалы по теме:
«Трампу придется с этим считаться» Европа боится отправлять свои войска на Украину. Что это значит для России?
«Трампу придется с этим считаться»Европа боится отправлять свои войска на Украину. Что это значит для России?
10 мая 2025
«Говорить можно только с США» В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
«Говорить можно только с США»В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
17 мая 2025

Трамп рассчитывает на прогресс в переговорах по конфликту

Президент США заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Нам необходимо решить этот вопрос, и я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении

Дональд Трамппрезидент США

До этого, по дороге на саммит НАТО, американский лидер сказал, что хотел бы заключить сделку с Россией. Глава Белого дома добавил, что Путин позвонил ему и предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Трамп ответил, что ему не нужна помощь с Ираном, а «нужна помощь с Россией».

Трамп также высоко оценил высказывания своего российского коллеги Владимира Путина, касающиеся отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер назвал их очень приятными.

Материалы по теме:
«Обе стороны пойдут на уступки» Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
«Обе стороны пойдут на уступки»Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
31 марта 2025
«Это большая уступка» США объявили условия и сроки завершения конфликта на Украине. Как на них отреагировали в Киеве и Европе?
«Это большая уступка»США объявили условия и сроки завершения конфликта на Украине. Как на них отреагировали в Киеве и Европе?
25 апреля 2025

В России высказались о третьем раунде переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной будут понятны в ближайшие дни.

Он подчеркнул, что пока у России не назначено встреч с представителями украинской стороны, но все может измениться в ближайшее время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров вокруг украинского конфликта. По ее словам, диалог с Киевом движется в правильном направлении, так как состоялся обмен пленными и меморандумами, содержащими предложения по урегулированию кризиса.

Президент России Владимир Путин отметил, что меморандумы России и Украины имеют противоположное содержание, однако это неудивительно.

Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума

Владимир Путин президент России

Путин добавил, что переговоры Москвы и Киева организуются и проводятся для нахождения путей сближения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа высказался о мирном соглашении России и Украины. Как динамику переговоров оценивают в Москве и в Вашингтоне?

    Раскрыты подробности взятия села Червоная Зирка в ДНР

    Задержанный на двое суток рейс в Хургаду вылетел из Москвы

    Россиянка заглянула в холодильник мексиканки и описала его фразой «нечем гордиться»

    Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине

    Серферы спасли подростка после нападения акулы

    Парам подсказали простой способ защититься от измен

    Губернатор российского региона предупредил об угрозе БПЛА

    Журналист напомнил о выборах в США во время гражданской войны и раскритиковал Зеленского

    Иранская компания предложила полностью выкупить Астраханский порт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости