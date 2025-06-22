Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 22 июня 2025Мир

Захарова оценила переговоры России и Украины

Захарова заявила, что переговоры с Киевом идут в правильном направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров вокруг украинского конфликта. Об этом она высказалась в интервью французскому изданию Journale du Dimanche.

Захарова оценила переговоры России и Украины и напомнила, что две встречи уже состоялись — 16 мая и 2 июня. По ее мнению, диалог с Киевом движется в правильном направлении.

Материалы по теме:
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

«Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере… Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими… Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила о неизменности позиции России по урегулированию конфликта на Украине. «Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине», — отметила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    Захарова оценила переговоры России и Украины

    Несколько человек пострадали при взрыве газа в российском городе

    В Британии назвали русофобию формой расизма

    Зеленский заявил о поставках станков для производства оружия из Германии в Россию

    Иран не зафиксировал следов загрязнения после удара США по ядерным объектам

    Захарова заявила о неизменности позиции России по урегулированию конфликта на Украине

    Два человека пострадали после прилета иранской ракеты по Хайфе

    В Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после пуска иранских ракет

    Иран предупредил о долгосрочных последствиях атаки США на ядерные объекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости