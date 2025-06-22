Захарова заявила, что переговоры с Киевом идут в правильном направлении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров вокруг украинского конфликта. Об этом она высказалась в интервью французскому изданию Journale du Dimanche.

Захарова оценила переговоры России и Украины и напомнила, что две встречи уже состоялись — 16 мая и 2 июня. По ее мнению, диалог с Киевом движется в правильном направлении.

«Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере… Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими… Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила о неизменности позиции России по урегулированию конфликта на Украине. «Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине», — отметила дипломат.

