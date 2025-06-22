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08:17, 22 июня 2025Мир

Захарова заявила о неизменности позиции России по урегулированию конфликта на Украине

Захарова: Позиция РФ по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция РФ по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается разрешению глубинных причин конфликта. Об этом она рассказала в интервью французскому изданию Journale du Dimanche.

«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине», — отметила представитель российского ведомства.

Захарова добавила, что контуры урегулирования украинского конфликта были заданы президентом России Владимиром Путиным в выступлении в министерстве иностранных дел 14 июня 2024 года.

Ранее Захарова заявила, что руководство Украины становится источником все более серьезных угроз. Так Захарова прокомментировала сообщения о появлении украинских беспилотников в небе над Казахстаном.

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