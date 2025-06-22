Захарова заявила о неизменности позиции России по урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция РФ по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается разрешению глубинных причин конфликта. Об этом она рассказала в интервью французскому изданию Journale du Dimanche.
«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине», — отметила представитель российского ведомства.
Захарова добавила, что контуры урегулирования украинского конфликта были заданы президентом России Владимиром Путиным в выступлении в министерстве иностранных дел 14 июня 2024 года.
Ранее Захарова заявила, что руководство Украины становится источником все более серьезных угроз. Так Захарова прокомментировала сообщения о появлении украинских беспилотников в небе над Казахстаном.