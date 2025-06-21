Захарова: Руководство Украины становится источником все более серьезных угроз

Руководство Украины, в частности, президент Владимир Зеленский, становится источником все более серьезных угроз как для России, так и для других государств, с которыми Киев заявляет о намерении сотрудничать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала сообщения о появлении украинских беспилотников в небе над Казахстаном.

Ранее сообщалось, что в Казахстане нашли британский беспилотный летательный аппарат, находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).