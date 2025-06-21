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19:57, 21 июня 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала появление украинских дронов над Казахстаном

Захарова: Руководство Украины становится источником все более серьезных угроз
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Руководство Украины, в частности, президент Владимир Зеленский, становится источником все более серьезных угроз как для России, так и для других государств, с которыми Киев заявляет о намерении сотрудничать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала сообщения о появлении украинских беспилотников в небе над Казахстаном.

Ранее сообщалось, что в Казахстане нашли британский беспилотный летательный аппарат, находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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