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16:06, 21 июля 2026Ценности

Российский пластический хирург оценил набирающие популярность инъекции трупного жира

Врач Стражников: «Оземпик» поспособствовал популярности препарата на основе трупного жира
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aleksandr Khmeliov / Shutterstock / Fotodom

Российский пластический хирург Руслан Стражников оценил набирающие популярность инъекции трупного жира. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

Отмечается, что в США начали использовать препарат, который производится из человеческой жировой ткани, полученной от умерших доноров. По словам врача, речь, предположительно, идет о средстве Renuva. Он отметил, что его распространению поспособствовало массовое использование средства «Оземпик», которое может привести к появлению так называемого «оземпик-фейс». «Оно ["оземпик-фейс"] проявляется в виде впалых щек, истончения губ, выраженных теней под глазами и дряблости кожи», — указал собеседник издания.

Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время Renuva продается по высокой цене и не подходит для больших объемов работы. Кроме того, эффект препарата менее предсказуем, в отличие от липофилинга, и он не растворяется гиалуронидазой, что затрудняет коррекцию осложнений, в отличие от филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

В мае пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников рассказал про новый опасный тренд у россиянок.

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