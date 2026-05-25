Пластический хирург рассказал про новый опасный тренд у россиянок

Хирург Мельников: У девушек появилась мода на истощение и огромную грудь

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников рассказал про новый опасный тренд у россиянок. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам эксперта, ведущего деятельность в Москве и Дубае, девушки стали худеть до критических отметок и при этом чрезмерно увеличивать грудь. Так, при росте около 180 сантиметров они сбрасывают вес до 36-40 килограммов и просят установить им импланты объемом 500-900 кубических сантиметров.

«Медицинское сообщество бьет тревогу: пациенток захватила мода на опасную худобу и огромную грудь. (...) Такое крайнее истощение организма ставит под угрозу не то что здоровье, но и саму жизнь девушек», — заявил врач.

