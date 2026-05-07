20:29, 7 мая 2026

The Sun: Маленькая грудь как у балерины стала трендом среди звезд
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Маленькая грудь как у балерины стала трендом среди звезд. Об этом пишет The Sun.

Журналисты заметили, что на прошедшем ежегодном благотворительном балу Met Gala знаменитости с большой грудью старались ее не демонстрировать, а обладательницы небольших форм, наоборот, стремились их подчеркнуть. По мнению авторов материала, данное явление связано с ростом популярности инъекций для сжигания жира, культурой пилатеса и востребованностью худых моделей для модных показов.

С утверждением редакторов портала согласилась пластический хирург Нора Нуджент. Медик отметила, что в последнее время ее клиенты часто отдают предпочтение грудным имплантам небольшого размера. «Женщины начали обращаться ко мне с просьбой увеличить объем и улучшить форму, но при этом сохранить пропорциональность своему телу. Они не хотят, чтобы грудь выглядела чрезмерно увеличенной или явно искусственной», — объяснила Нуджент.

Врач также связала спрос на маленькие импланты с массовым стремлением женщин к похудению из-за популярности спортивной эстетики, согласно которой подтянутое тело будет лучше сочетаться с маленькой грудью. «Растущий спрос на оздоровительные и фитнес-услуги также вносит свой вклад — имплантаты меньшего размера лучше подходят тем, кто занимается спортом или ставит фитнес на первое место», — заключила собеседница портала.

В апреле сообщалось, что демонстрация ключиц стала трендом среди звезд.

