DM: Звезды стали часто появляться на красных дорожках в нарядах без бретелей

Демонстрация ключиц стала трендом среди звезд. Об этом пишет Daily Mail (DM).

Журналисты заметили, что во время наградного сезона знаменитости часто появлялись на красных дорожках в нарядах, оголяющих плечи. В пример они привели Эмму Стоун и Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар». Тогда актрисы вышли в свет в платьях с квадратным декольте и без бретелей.

По мнению врача-косметолога Эда Робинсона, данная тенденция связана с популярностью препаратов для лечения диабета, которые многие люди используют для похудения. «Хотя они, безусловно, могут помочь пациентам с избыточным весом, но многие применяют их для быстрой потери веса, поскольку они могут значительно изменить внешний вид», — отметил он.

Вдобавок Робинсон объяснил, что после выхода фильма «Барби» увеличился спрос на «барби-ботокс» — процедуру, во время которой инъекции ботулотоксина вводятся в мышцы шеи и плеч. Благодаря ей, по словам медика, шея визуально становится длинной, а плечи более покатыми.

В марте косметолог Росс Перри из Лондона объяснил желание звезд иметь одинаковые носы.

