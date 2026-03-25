Желание звезд иметь одинаковые носы объяснили

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:37, 25 марта 2026

Косметолог Перри объяснил желание звезд иметь одинаковые носы гармонией в кадре
Мария Винар

Фото: Jack Taylor / Reuters

Косметолог Росс Перри из Лондона объяснил желание звезд иметь одинаковые носы. Комментарий доктора публикует Daily Mail.

По словам врача, в последнее время голливудские женщины предпочитают форму носа с небольшим наклоном спинки и более приподнятым кончиком. При этом он уточнил, что они в запросе делают акцент на естественный внешний вид. «В Голливуде определенно наблюдается заметное сближение в вопросах эстетики носа, и это скорее тенденция к утонченности, чем к кардинальным изменениям. Сейчас наиболее востребованным является так называемый естественный и сбалансированный нос», — пояснил Перри.

По мнению эксперта, массовое стремление знаменитостей иметь маленькие и тонкие носы связано с желанием хорошо выглядеть в кадре вне зависимости от ракурса. «Сейчас цель состоит в гармонии, а не в совершенстве, и в том, чтобы носы хорошо смотрелись на фото со всех ракурсов, особенно в эпоху камер высокого разрешения и пристального внимания в социальных сетях», — объяснил собеседник издания.

Ранее профессор гендерных исследований и культуры в Университете Лидса в Великобритании Рут Холлидей объяснила желание женщин из окружения президента США Дональда Трампа выглядеть одинаково.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok