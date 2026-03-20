Желание женщин из окружения Трампа выглядеть одинаково объяснили

Майя Пономаренко
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Сходство женщин из окружения президента США Дональда Трампа объяснили. Материал на эту тему публикует HuffPost.

Речь идет о тренде на так называемое «лицо Мар-а-Лаго», предполагающее черты внешности женщин из высших политических кругов США. Бизнесвумен и жены политических деятелей, которые часто посещают светские мероприятия в Мар-а-Лаго — частной резиденции Трампа во Флориде, стремятся походить на дочь американского лидера Иванку Трамп.

«Лицо Мар-а-Лаго» — это сочетание пухлых губ, точеных скул, больших глаз и гладких лбов без намека на морщины, объясняют журналисты. Сторонницы Трампа также предпочитают объемные укладки и яркие макияжи с контурингом, подчеркивающим острые черты лица

По мнению обозревателей, богатые американки не стремятся выглядеть моложе, а стремятся показать свой достаток. Профессор гендерных исследований и культуры в Университете Лидса в Великобритании Рут Холлидей считает, что желание женщин выглядеть одинаково вызвано попыткой влиться в круги Трампа.

«Внешность является признаком успеха в кругах Трампа, поскольку ее можно достичь, имея необходимый финансовый и культурный капитал», — пояснила врач. С ней соглашается и пластический хирург из Лос-Анджелеса Дженнифер Кигл. «Безусловно, важно чувствовать себя частью сообщества. К тому же у каждого географического региона есть свой собственный "стиль"», — подытожила она.

Ранее Трамп выставил на продажу золотые кроссовки за 15 миллионов рублей на фоне войны с Ираном.

