Желание женщин из окружения Трампа выглядеть одинаково объяснили

Сходство женщин из окружения Трампа объяснили желанием показать достаток

Сходство женщин из окружения президента США Дональда Трампа объяснили. Материал на эту тему публикует HuffPost.

Речь идет о тренде на так называемое «лицо Мар-а-Лаго», предполагающее черты внешности женщин из высших политических кругов США. Бизнесвумен и жены политических деятелей, которые часто посещают светские мероприятия в Мар-а-Лаго — частной резиденции Трампа во Флориде, стремятся походить на дочь американского лидера Иванку Трамп.

«Лицо Мар-а-Лаго» — это сочетание пухлых губ, точеных скул, больших глаз и гладких лбов без намека на морщины, объясняют журналисты. Сторонницы Трампа также предпочитают объемные укладки и яркие макияжи с контурингом, подчеркивающим острые черты лица

По мнению обозревателей, богатые американки не стремятся выглядеть моложе, а стремятся показать свой достаток. Профессор гендерных исследований и культуры в Университете Лидса в Великобритании Рут Холлидей считает, что желание женщин выглядеть одинаково вызвано попыткой влиться в круги Трампа.

«Внешность является признаком успеха в кругах Трампа, поскольку ее можно достичь, имея необходимый финансовый и культурный капитал», — пояснила врач. С ней соглашается и пластический хирург из Лос-Анджелеса Дженнифер Кигл. «Безусловно, важно чувствовать себя частью сообщества. К тому же у каждого географического региона есть свой собственный "стиль"», — подытожила она.

Ранее Трамп выставил на продажу золотые кроссовки за 15 миллионов рублей на фоне войны с Ираном.