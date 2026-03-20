17:27, 20 марта 2026

Трамп выставил на продажу золотые кроссовки за 15 миллионов рублей на фоне войны с Ираном

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп выставил на продажу золотые кроссовки на фоне войны с Ираном. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Речь идет о кроссовках бренда американского лидера Trump Sneakers. В описании к посту Трамп отметил, что данная пара, является редкой и была представлена на выставке Cool Arena в Саудовской Аварии. В настоящий момент ее стоимость составляет 180 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

О бренде Трампа Trump Sneakers стало известно в феврале 2024 года. Линию обуви презентовали в Филадельфии на следующий день после того, как суд признал его виновным по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что внучку Трампа Кай Мэдисон Трамп раскритиковали в сети из-за видео шопинга с Секретной службой США.

