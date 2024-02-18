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17:39, 18 февраля 2024Ценности

Трамп представил коллекцию золотых кроссовок собственного бренда

Трамп представил коллекцию золотых кроссовок собственного бренда Trump Sneakers

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Бывший президент США Дональд Трамп представил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. Линию обуви презентовали в Филадельфии на следующий день после того, как суд признал его виновным по делу о мошенничестве, сообщает CNN.

«Я давно хотел это сделать. (...) Со мной работают замечательные люди, и они придумали это (…) и я думаю, что это будет иметь большой успех», — сказал он на презентации.

В линейке представлено три модели обуви. Золотые кроссовки The Never Surrender High-Tops с буквой T и флагом США оценили в 399 долларов. Отмечается, что всего выпустят тысячу пар, каждая будет пронумерована. Кроссовки поступят в продажу в июле.

Также на сайте Trump Sneakers представлены белые трикотажные кроссовки с надписью POTUS 45, флагом США, буквой T и выполненным в золотистом оттенке числом 45. Еще одной моделью в линейке стали красные кроссовки с надписью T — Red Wave. Эти модели поступят в продажу в августе.

Ранее в феврале Дональд Трамп заявил, что нынешнего американского главу Джо Байдена контролируют фашисты. Также он отметил, что действующий президент США является американским лидером с самым низким IQ за всю историю страны.

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      Даниил Иринин
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