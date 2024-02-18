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04:52, 18 февраля 2024Мир

Трамп рассказал о связи Байдена с фашистами

Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего американского главу Джо Байдена контролируют фашисты. Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что Байден и «контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии».

Также Трамп отметил, что действующий глава Белого дома является американским лидером с самым низким IQ за всю историю страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предпочтительного для России президента США. Отвечая на вопрос о том, что лучше для России — Байден или Трамп, Путин выбрал нынешнего главу Белого дома. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. В то же время он подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США.

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      Юлия Мискевич
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