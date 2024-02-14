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00:01, 15 февраля 2024Россия

Путин назвал предпочтительного для России президента США

Путин заявил, что Байден является лучшим для России президентом США

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин назвал предпочтительного для России президента США. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о том, что лучше для России — действующий американский президент Джо Байден или экс-лидер США Дональд Трамп, Путин выбрал нынешнего главу Белого дома. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. В то же время он подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США.

Владимир Путин также прокомментировал ментальное состояние американского коллеги. По его словам, о недееспособности Байдена говорили еще во время саммита в Женеве, однако никаких признаков этого не было. Российский лидер также добавил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США, поскольку не является врачом.

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      Марина Совина
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