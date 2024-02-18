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04:12, 18 февраля 2024Мир

Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю США

Дональд Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден является американским лидером с самым низким IQ за всю историю страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов поспорить, что среди всех президентов — а у нас их было много — Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время», — подчеркнул политик.

По словам Трампа, глава Белого дома является некомпетентным для своей должности лицом, которое «не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».

Ранее Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал предпочтительного для России президента США. На вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или Дональд Трамп, он выбрал нынешнего главу Белого дома, поскольку тот более опытный и прогнозируемый. В то же время российский лидер подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США.

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      Марина Совина
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