Ценности
17:52, 10 марта 2026Ценности

Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Kai Trump / YouTube

Внучку президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США. Ролик доступен на ее YouTube-канале, который насчитывает 1,45 миллиона подписчиков.

18-летняя девушка опубликовала блог под названием «Взяла свою Секретную службу в Erewhon», где в сопровождении охраны делала покупки в элитном супермаркете органических продуктов Erewhon в Лос-Анджелесе. При этом она назвала его самым дорогим продуктовым магазином из всех существующих и пожаловалась на цены, наполняя корзину. «Здесь все очень дорого», — заявила родственница политика.

В числе покупок оказались банка фиников, бутылка обогащенной кислородом воды, знаменитый смузи, созданный в коллаборации с моделью Хейли Бибер, и набор суши. Пакет с продуктами обошелся в 233 доллара (примерно 18 тысяч рублей). «Я буквально сейчас обанкрочусь из-за одного пакета», — пошутила внучка Трампа.

Зрители высказались о кадрах в комментариях, возмутившись отношением девушки к тратам и тем, что она вовлекает спецслужбы в создание развлекательного контента. «Мне очень нравится, что мои налоги идут на финансирование этого, а не на школьные обеды», «Спасибо, что показали нам продуктовый магазин, который не сможет себе позволить никто из нас», «Кай издевается над бедными», «Это называется "пусть едят пирожные"», «Нам действительно нужно "съесть богатых"», — заявили юзеры.

В феврале визажистка Кристина Шнякина, сделавшая макияж дочери президента США Дональда Трампа модели и певице Тиффани Трамп, поделилась впечатлениями о работе с ней.

