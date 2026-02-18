Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:23, 18 февраля 2026Ценности

Сделавшая макияж дочери Трампа россиянка поделилась впечатлениями о ней

Дочь Трампа Тиффани проявила уважение к работе российской визажистки Шнякиной
Мария Винар

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сделавшая макияж дочери президента США Дональда Трампа, модели и певице Тиффани Трамп, визажистка Кристина Шнякина поделилась впечатлениями о работе с ней. Комментарий россиянки приводит РИА Новости.

Уроженка Челябинской области рассказала, что знаменитость проявила уважение к ее работе. По словам мастера, она не сидела в телефоне и не занималась параллельно другими делами.

Кроме того, специалистка отметила, что ей было приятно и комфортно делать макияж в таких условиях. «К сожалению, не все клиенты такого уровня могут похвастаться таким общением и отношением к людям», — пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Тиффани Трамп сама связалась с Кристиной Шнякиной через общих знакомых и предложила ей сотрудничество. Во время работы с мастером манекенщица призналась, что американки стараются попасть на процедуры именно к русским мастерам, поскольку они универсальны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы особенно ненавидят его». В США утверждают, что переговоры в Женеве зашли в тупик из-за Мединского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В России не разрешат разбавлять бензин спиртом

    Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

    В Эстонии допустили размещение ядерного оружия при одном условии

    В РПЦ прокомментировали слова священника о недопустимости «языческих масленичных гуляний»

    Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

    Объездивший мир кругосветчик описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал»

    Россиян предупредили об орудующих в домовых чатах мошенниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok