Россиянка накрасила дочь Трампа и прославилась в сети

Россиянка Кристина Шнякина стала визажисткой дочери Трампа, модели Тиффани

Россиянка Кристина Шнякина из поселка в Челябинской области накрасила дочь президента США Дональда Трампа, модель и певицу Тиффани Трамп, и прославилась в сети. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Единственная дочь американского лидера от актрисы Марлы Мейпл связалась с визажисткой через общих знакомых и предложила сотрудничество. Шнякина отреагировала на запрос знаменитости и прилетела в Дубай, где та находилась с мужем.

Во время создания макияжа и прически Трамп призналась, что всегда старается искать русских специалисток по маникюру, макияжу, волосам и эпиляции. По ее мнению, они работают аккуратно и чисто. Кроме того, манекенщица отметила, что американки стараются попасть на процедуры именно к русским мастерам, поскольку они универсальны.

В свою очередь, Шнякина рассказала, что работает визажисткой уже 11 лет и начинала свою деятельность в Челябинске, а позже переехала в Москву. По ее словам, большой опыт она получила именно в работе со столичными клиентками.

В январе 2023 года стало известно о россиянке Лизе Кон из Твери, которая делает маникюр иностранным знаменитостям.