Мастер маникюра из России раскрыла цены на услуги для звезд в США

Мастер из России Лиза Кон: стоимость выезда на дом к звезде составляет тысячу долларов

Уроженка Твери Лиза Кон раскрыла стоимость маникюра для иностранных знаменитостей. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Марине Могилко, опубликованном на YouTube.

Мастер маникюра из России, которая на данный момент живет в Лос-Анджелесе, США, рассказала, что цена одного ее выезда на дом к звезде составляет тысячу долларов (69,9 тысячи рублей). Известно, что среди именитых клиентов специалистки значатся члены семьи Кардашьян-Дженнер, Зендея, Шейлин Вудли, Кейт Мосс, Рита Ора, Миранда Керр и другие.

По словам Кон, она начала работать со знаменитостями после сотрудничества с супермоделью Кендалл Дженнер, которой понравилась одна из ее работ. «В первый раз она запостила мою работу в соцсетях просто так, при этом заплатила за мои услуги 500 долларов (34,9 тысячи рублей). Потом иногда мы работали по бартеру, но не всегда», — уточнила героиня ролика.

В октябре 2022 года мастер маникюра Мики назвала самые ненавистные запросы клиенток. Специалистка отметила, что наименьшую симпатию у нее вызывает дизайн с эффектом омбре (с плавным переходом от темного тона к более светлому — прим. «Ленты.ру»), а также окрашивание в цвет панциря черепахи.