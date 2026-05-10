20:04, 10 мая 2026

В России назвали самоуверенными слова Трампа об Иране

Маргарита Щигарева
Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Сенатор Алексей Пушков назвал самоуверенными слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон заберет у Ирана обогащенный уран, когда ему этого захочется. Комментарий на эту тему он опубликовал в Telegram.

Как ранее подчеркивал Трамп, США «получат все, что хотят».

«Звучит самоуверенно, даже слишком. Извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий — дело практически неосуществимое», — высказался Пушков о заявлении американского главы.

По словам российского сенатора, для достижения заявленной Трампом цели нужно соблюсти ряд условий: так, необходимы мир, соглашение о передаче обогащенного урана, проработанный с МАГАТЭ план действий, а также согласие и сотрудничество Тегерана. Сегодня ни один из этих пунктов не выполнен, подчеркнул Пушков. «Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана не могут», — подытожил он.

