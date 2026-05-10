Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:00, 10 мая 2026Спорт

Футболистки сборных КНДР и Южной Кореи не пожали друг другу руки перед матчем

Футболистки сборных КНДР и Южной Кореи отказались от рукопожатий на Кубке Азии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vitalii Vitleo / Shutterstock / Fotodom

Футболистки сборных Южной Кореи и КНДР не пожали друг другу руки перед началом матча на юниорском Кубке Азии среди игроков не старше 17 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Прослушав национальные гимны, футболистки поприветствовали только судей. Соревнования проходят в Китае.

Встреча в рамках группы C завершилась победой команды КНДР со счетом 3:0. Северокорейские футболистки заняли первое место в квартете, а южнокорейские — второе. Обе сборные вышли в 1/4 финала.

Четвертьфиналы пройдут 11 мая. КНДР сыграет с Таиландом, а Южная Корея — с Японией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Четыре человека пострадали из-за ударов ВСУ по российскому региону

    В России заявили о нежелании Мерцем мира на Украине из-за «шкурных» интересов

    Шлеменко оценил справедливость победы Стрикленда над Чимаевым

    Поросенка без документов задержала полиция в российском регионе

    Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с беспилотниками ВСУ

    В России назвали самоуверенными слова Трампа об Иране

    Футболистки сборных КНДР и Южной Кореи не пожали друг другу руки перед матчем

    Страна ЕС захотела вернуть украинских беженцев домой

    В России объяснили отказ Германии от предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok