Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 25 мая 2026Россия

В России дали характеристику новому замминистра обороны

Военкор Сладков: Новый замминистра обороны Шулика — специалист, нужный для армии
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Виталий Шулика

Виталий Шулика. Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Новый замминистра обороны России Виталий Шулика является тем специалистом, который нужен армии. Так о назначении в военном ведомстве высказался военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

«О генерале Виталии Шулике, кадровом военном. Нам позарез нужны высокие специалисты и в цифровизации, и в развитии ИИ в армии, и в борьбе с экономическими преступлениями в сложнейших сплетениях обеспечения вооруженных сил. И пусть они приходят из других ведомств, главное, придушить тех, кто ворует миллиарды на крови», — заявил Сладков.

Военкор также напомнил, что Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище по специальности «командная тактическая специальная связь» и Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге. Сладков отметил, что новый заместитель министра обороны служил в МВД, борясь с киберпреступностью, и занимал пост заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями в промышленности высоких технологий.

О назначении бывшего заместителя главы МВД Виталия Шулики на должность заместителя министра обороны сообщил «Коммерсантъ» 25 мая. Позже в военном ведомстве подтвердили эту информацию. Шулика начинал службу в подразделениях специальной связи военно-морского флота, а в 2009 году перешел в органы внутренних дел, где стал начальником отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД. В 2021 году он получил звание генерал-полковника полиции. За работу его наградили орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Найден простой способ улучшить состояние при болезни Паркинсона

    Евросоюзу предсказали уход китайских инвесторов

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok