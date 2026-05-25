В России дали характеристику новому замминистра обороны

Военкор Сладков: Новый замминистра обороны Шулика — специалист, нужный для армии

Новый замминистра обороны России Виталий Шулика является тем специалистом, который нужен армии. Так о назначении в военном ведомстве высказался военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

«О генерале Виталии Шулике, кадровом военном. Нам позарез нужны высокие специалисты и в цифровизации, и в развитии ИИ в армии, и в борьбе с экономическими преступлениями в сложнейших сплетениях обеспечения вооруженных сил. И пусть они приходят из других ведомств, главное, придушить тех, кто ворует миллиарды на крови», — заявил Сладков.

Военкор также напомнил, что Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище по специальности «командная тактическая специальная связь» и Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге. Сладков отметил, что новый заместитель министра обороны служил в МВД, борясь с киберпреступностью, и занимал пост заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями в промышленности высоких технологий.

О назначении бывшего заместителя главы МВД Виталия Шулики на должность заместителя министра обороны сообщил «Коммерсантъ» 25 мая. Позже в военном ведомстве подтвердили эту информацию. Шулика начинал службу в подразделениях специальной связи военно-морского флота, а в 2009 году перешел в органы внутренних дел, где стал начальником отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД. В 2021 году он получил звание генерал-полковника полиции. За работу его наградили орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.