11:26, 25 мая 2026

Назван новый возможный заместитель министра обороны России

«Ъ»: Генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен замминистра обороны РФ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший заместитель главы МВД генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минобороны.

По информации источника издания, Шулика сменил Олега Савельева, который занимал должность замминистра обороны с 2024 года. О его возможной отставке стало известно в понедельник, 25 мая.

Шулика начинал службу в подразделениях специальной связи Военно-морского флота. В 2009 году перешел в органы внутренних дел, где стал начальником отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД. В 2012 году его назначили начальником управления оперативно-разыскной информации, а в декабре 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел.

Звание генерал-майора полиции ему присвоили в 2014 году, а в 2021 году Шулика стал генерал-полковником полиции. Кроме того, он награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Предыдущие перестановки в российском военном ведомстве прошли в конце 2025 года. Тогда министр обороны России Андрей Белоусов назначил новым заместителем Василия Осьмакова, а генерал-полковник Александр Санчик стал заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению.

