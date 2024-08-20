Белоусов назначил замруководителя Координационного совета по безопасности приграничья

Белоусов назначил Евкурова замруководителя совета по безопасности приграничья

Заместителем руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. О его назначении объявил глава Минобороны Андрей Белоусов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Министр подчеркнул, что Евкуров сейчас находится непосредственно в Курской области.

Белоусов добавил, что ответственное должностное лицо определено для каждой задачи совета. Так, отвечать за материально-техническое обеспечение, транспорт и содействие гражданским властям при эвакуации будет замминистра обороны Андрей Булыга, за вопросы военно-технического обеспечения — замминистра обороны Алексей Криворучко, за инженерное обустройство и строительство — замминистра обороны Павел Фрадков, за межведомственное взаимодействие и координацию — руководитель Аппарата Минобороны Олег Савельев, за медицинское обеспечение — начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

Ранее сообщалось, что Минобороны приняло решение о создании трех новых группировок российских войск: «Белгород», «Брянск» и «Курск».

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.