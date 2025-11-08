Путин назначил заместителя секретаря Совбеза России

Путин назначил Булыгу заместителем секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост замминистра обороны России Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза России. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — утверждается в документе.

В свою очередь, новым замминистра обороны стал генерал-полковник Александр Санчик, занимавший пост командующего войсками Южного военного округа.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что у него появился новый заместитель — Василий Осьмаков.