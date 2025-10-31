У Белоусова появился новый заместитель

Белоусов сообщил, что у него появился новый заместитель Василий Осьмаков

У министра обороны России Андрея Белоусова появился новый заместитель — Василий Осьмаков. Об этом глава Минобороны сообщил во время заседания Совета министров обороны стран СНГ. передает ТАСС.

Осьмаков до этого занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России. Ему 42 года. Новый замминистра обороны закончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности востоковед, а затем работал в Минпромэнерго и Минпромторге.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе», — сказал Белоусов.

