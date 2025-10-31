Россия
14:22, 31 октября 2025Россия

У Белоусова появился новый заместитель

Белоусов сообщил, что у него появился новый заместитель Василий Осьмаков
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Василий Осьмаков

Василий Осьмаков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

У министра обороны России Андрея Белоусова появился новый заместитель — Василий Осьмаков. Об этом глава Минобороны сообщил во время заседания Совета министров обороны стран СНГ. передает ТАСС.

Осьмаков до этого занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России. Ему 42 года. Новый замминистра обороны закончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности востоковед, а затем работал в Минпромэнерго и Минпромторге.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе», — сказал Белоусов.

Ранее министр обороны проинспектировал Южную группировку российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Глава оборонного ведомства проверил работу передового пункта управления группировки, его место не раскрывалось.

